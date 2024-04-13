كيف تتجنب الاكتئاب واللا مبالاة.. خبراء تغذية يكشفون التفاصيل

أوضح مجموعة من خبراء التغذية، أن هناك مجموعة من المنتجات تعمل على زيادة مستوى المواد الكيميائية في الجسم، مما يساعد على تجنب الاكتئاب واللامبالاة وهذه الأطعمة كالأتي.

السبانخ

يساعد تناول السبانخ على التخلص من الشعور باليأس، وذلك بسبب محتواها العالي من المغنيسيوم المسؤول عن الحفاظ على المستوى المطلوب من مادة السيروتونين، وهو المنظم الكيميائي لمزاج وسلوك الإنسان والسبانخ مصدر نباتي للتربتوفان، وهو حمض أميني بدونه يكون تخليق السيروتونين مستحيلاً.

الشوكولاتة

يحتوي على التيروزين الذي يحفز إنتاج الدوبامين، وهي مادة تحفز مراكز المتعة في الدماغ وبالتالي تضمن ارتفاع الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب، الكاكاو الموجود في الشوكولاتة ينشط إنتاج السيروتونين، ويريح الأوعية الدموية ويعيد ضغط الدم إلى طبيعته، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى تخفيف التهيج.

الكفير

تظهر الأبحاث أن حالة البكتيريا المعوية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحالة الذهنية والاكتئاب والاستهلاك اليومي لكوب من الكفير يحسن الكائنات الحية الدقيقة المعوية، وفي الوقت نفسه يؤدي حتما إلى تحسين الحالة المزاجية ويشير العلماء إلى أن تناول منتجات الحليب المخمر يساعد في التخلص من الأفكار السلبية الوسواسية.

البلح

يؤدي تضمين التمر في نظامك الغذائي إلى تحسين وظائف المخ ويساعدك أيضًا على اكتساب سلوك عقلي إيجابي والتخلص من الاكتئاب - كل ذلك بفضل حقيقة أن هذه الفاكهة تؤثر بشكل فعال على إنتاج السيروتونين الأكثر نشاطًا.

الفلفل الحار

تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار قد يكون بمثابة مضاد للاكتئاب وإن تناول مثل هذا الفلفل يعزز إنتاج الإندورفين في الجسم - وهذا يسمح لعشاق الطعام الحار بالدخول في حالة من النشوة وتجربة الفرح.

الموز

أنها تحتوي على التربتوفان وفيتامين B6، والتي لا تسمح بانخفاض محتوى السيروتونين في الجسم.

ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، وقد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، ويتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.