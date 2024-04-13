مانشيستر سيتي يستعيد حارسه الأول قبل مواجهة ريال مدريد

استعاد نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي خدمات حارسه البرازيلي ايدرسون بعد غياب طويل بسبب الإصابة حيث بات الحارس البرازيلي جاهزا للمشاركة مع السيتيزنز خلال المواجهة الفاصلة مع ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوربا والتي ستجمع الفريقين مساء الاربعاء المقبل على ملعب الأتحاد بمدينة مانشيستر .

وكان ايدرسون قد غاب عن اللقاءات الأخيرة لمانشيستر سيتي وشارك بدلا منه الحارس الاورجوياني اورتيجا وآخرها مباراة الذهاب امام ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق رغم جاهزيته للمشاركة قبل المباراة حسب تصريحات المدير الفني لمانشيستر سيتي بيب جوارديولا.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة البي بي سي : كان ايدرسون جاهزا للمشاركة في مباراة ريال مدريد لكننا فضلنا التريث والتأكد بشكل تام من جاهزيته قبل المشاركة في المباريات وهو الآن جاهزا تماما لخوض مباراة العودة الهامة.

وعن موقف ثنائي الدفاع كايل والكر و ناتان أكي قال جوارديولا : نمنح لاعبينا كل الفرصة ليكونا جاهزين قبل مواجهة ريال مدريد وهما الان باتا جاهزين للمباراة وسنرى قبل المواجهة كيف ستكون حالتهما .

ولم يكشف بيب جوارديولا حالة لاعب الوسط فيل فودين الذي اصيب خلال مباراة ريال مدريد مكتفيا بأن الجهاز الفن يتابع مع الجهاز الطبي حالة كل لاعبي الفريق في هذه الفترة الهامة من الموسم .

يذكر ان مانشيستر سيتي سيواجه ريال مدريد يوم ١٧ أبريل على ملعب الاتحاد