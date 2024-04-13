الأمن يلاحق تجار المخدرات في أسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط قضية اتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهم).

كما تم ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية –فرد محلى – خزينة

– عدد من الطلقات).

جرى تنفيذ عدد (604) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات أنها عبارة عن :

1- كيس بداخله قطعتين متحجرتين لمسحوق أبيض اللون وزنتا قائماً (50.69) (خمسون جراماً وتسعة وستون سنتيجرام)،وعدد 27 كيس بلاستيك بداخل كل منهم مسحوق أبيض اللون وزنت قائماً (45.33) (خمسة وأربعون جراماً وثلاثة وثلاثون سنتيجرام).

وثبت أن المسحوق الأبيض في جميع المضبوطات للكوكايين المُخدر.

2- كيس بلاستيك بداخله قطعة سمراء اللون وزنت قائماً (62.48) (اثنين وستون جرام وثمانية وأربعون سنتيجرام) لمخدر الحشيش.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي لعينة البول الخاصة بالمتهم والتي تم تحليلها أنها تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش المخدر.

وأضافت الحيثيات :"باستجواب المُتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بأقواله الواردة بأدلة الإثبات والمبينة سلفاً".