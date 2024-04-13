زوج يعترف بقتل زوجته وابنه ودفنهما بحوش المنزل بالإسماعيلية

بعد ٦ أشهر من تغيبهما



كشفت تحقيقات نيابة مركز الإسماعيلية اليوم السبت تفاصيل اختفاء زوجة وابنها الصبي بعزبة العمدة صالح بالإسماعيلية بعد تغيبهما لمدة تجاوزت نحو ٦ أشهر.

أكدت تحقيقات النيابة ان الزوج وراء ارتكاب جريمة قتل زوجته وابنه ودفنهما بحوش المنزل منذ أكتوبر الماضي.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية ان المتهم اعترف بقتل زوجته وابنه ودفنهما بحوش المنزل بالإسماعيلية أمام نيابة مركز وانه ارتكب الواقعة تحت تأثير مخدر الشابوه، مشيرا إلي تكرار وقوع المشاجرات بينه وبين زوجته خلال الفترة الأخيرة قبل ارتكابه الحادث.

وقررت نيابة المركز اليوم السبت تجديد حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد قيامه بتمثيل جريمته في موقع الحادث.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية اعلنت امس نجاحها في كشف غموض اختفاء ربة منزل ونجلها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من عاطل يدعى “عبد الرحمن. م. ع” مقيم بعزبة العمدة صالح دائرة مركز الإسماعيلية، يفيد بتغيب زوجته "ياسمين. أ ع" 35 عاما، ربة منزل، ولم يشتبه في أحد.

وكشفت التحقيقات بأن المبلغ مدمن مخدرات ونزيل بإحدى مصحات الإدمان، حيث قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء شقيقه “سيد. ا ع ” يبلغ من العمر 37 عاما يعمل فني تبريد، ومقيم بذات العنوان والذي قرر بعدم عودة زوجة شقيقه منذ تاريخ تغيبها، وأضاف أن نجل أخيه أدهم عبد الرحمن 13 عاما تغيب هو الآخر عن المنزل عقب تغيب والدته بحوالي شهر ونصف.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وتوصلت التحريات بعد 6 أشهر من اختفائهما بأن المبلغ وراء ذلك وأنه قام بقتل زوجته ونجله.

وأضافت التحريات بأن المتهم قام بدفن جثماني زوجته ونجله داخل المنزل لإخفاء جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات وأرشد عن مكان دفن الجثمانين، وتم استخراجهما ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.