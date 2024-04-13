ضبط 3 طن أغذية غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، شن الحملات التفتيشية الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من جودة المنتج من السلع والمواد الغذائية ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية .

وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى ، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن ، حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين ، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر مارس الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 544 منشأة غذائية .

وذلك للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات التفتيشية الراقابية ، عن تحرير 278 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت ، تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص في الاشتراطات الصحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

مؤكداً وكيل وزارة الصحة ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، كما أوضح أنه تم سحب 348 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل ، لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ، وإعدام 944 كيلو أغذية مختلفة و 1308 لترات مواد سائلة ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 3آلاف و361 كيلو أغذية ، و3960لتر مواد سائلة مختلفة للاشتباه في الصلاحية ، بالإضافة إلي استخراج 1069 شهادة صحية.

وفي سياق متصل تمكنت مديرية الطب البيطري ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، خلال حملات تفتيشية ورقابية لإدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، على الأسواق على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنيا وبمراكز ، ملوي ، وديرمواس ، ومطاي قبل حلول عيد الفطر المبارك ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر، وضبط ( ١٧٥٢.٧٥٠كيلوجرام ) أسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن ، وكبدة ، ومصنعات لحوم ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٥٤ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر ، وعدد 2 خروف و أختام مزورة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري ، في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لضمان سلامة الغذاء ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين