بشاير الحر هلت.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدٍ الأحد، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافئ على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السمطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، فضلا عن نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 29 والصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 24 والقاهرة 16

وادي النطرون:- العظمى 28 والصغرى 18

طنطا:- العظمى 28 والصغرى 18

شبين الكوم:- العظمى 29 والصغرى 16

دمنهور:- العظمى 28 والصغرى 17

مطروح:- العظمى 23 والصغرى 15

السلوم:- العظمى 24 والصغرى 14

سيوة:- العظمى 29 والصغرى 13

بورسعيد:- العظمى 25 والصغرى 17

دمياط:- العظمى 25 والصغرى 17

الزقازيق:- العظمى 29 والصغرى 18

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 17

الإسماعيلية:- العظمى 30 والصغرى 15

السويس:- العظمى 30 والصغرى 16

العريش:- العظمى 26 والصغرى 14

رفح:- العظمى 25 والصغرى 14

رأس سدر:- العظمى 28 والصغرى 20

نخل:- العظمى 27 والصغرى 14

طابا:- العظمى 27 الصغرى 17

كاترين:- العظمى 23 الصغرى 10

الطور:- العظمى 29 الصغرى 17

شرم الشيخ:- العظمى 31 الصغرى 21

الغردقة:- العظمى 31 الصغرى 20

مرسى علم:- العظمى 32 الصغرى 21

الفيوم:- العظمى 30 الصغرى 15

بنى سويف:- العظمى 30 الصغرى 15

المنيا:- العظمى 31 الصغرى 16

أسيوط:- العظمى 31 الصغرى 16

سوهاج:- العظمى 33 الصغرى 17

قنا:- العظمى 35 الصغرى 19

الأقصر:- العظمى 35 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 35 الصغرى 20

أبو سمبل:- العظمى 35 الصغرى 20

الوادي الجديد:- العظمى 33 الصغرى 17

شلاتين:- العظمى 31 الصغرى 20

أبو رماد:- العظمى 30 الصغرى 21

حلايب:- العظمى 29 الصغرى 22

رأس حدربة:- العظمى 29 الصغرى 21