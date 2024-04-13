أفيخاي: مسيرتان مفخختان أطلقا من لبنان نحو إسرائيل وانفجرتا في منطقة حانيتا

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن صفارات الإنذار انطلقت في موقع حنيتا، بعد تسلل مسيرتين مفخختين من لبنان نحو إسرائيل وانفجرت في منطقة حانيتا.

وأضاف في بيان عبر حسابه: أنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف عبرت الحدود من جهة لبنان نحو إسرائيل وسقطت في مناطق مفتوحة، في منطقة حانيتا على الحدود الشمالية .

وأصيب في القصف أحد أفراد فرقة الطوارئ في حنيتا، بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله .

المُستوطنون يواصلون عدوانهم على قرى "رام الله" لليوم الثاني على التوالي

واصل المستوطنون الإسرائيليون عدوانهم على قرى شمال شرق رام الله ومُحافظة "نابلس" لليوم الثاني على التوالي بداعي الانتقام بعد تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اختفاء مُستوطن منذ صباح أمس الجمعة في قرية المُغير.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم السبت إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب السيارات عبر الحاجز العسكري المقام عند مدخل بلدة "عطارة" شمال رام الله.

وأضافت المصادر أن طفلا فلسطينيا أصيب ظهر اليوم برصاص مستوطن في قرية "بيتين" شرق رام الله، قبل أن ينقل إلى مُستشفى،

واعتدى مستوطنون على سيارات فلسطينية على طريق سريع في محافظة "سلفيت" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون عشرات المنازل وقاموا بحرقها في بلدة دوما جنوب محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية، وأصيب بالرصاص الحي عدد من سكان البلدة الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين.

وأغلق المستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، مداخل بلدات سلواد وترمسعيا وسنجل ودير دبوان شرق رام الله، وهاجموا السيارات.

وأصيب ظهر اليوم بعض مُشيعي جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى أمس برصاص مُستوطن في قرية المغير، بالرصاص الحي. وهاجم مستوطنون سيارات في ( عين سينيا ) شمال رام الله.



