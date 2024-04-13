الاستهلاك المنتظم للقهوة والطماطم يحسن دفاع الجسم ضد السرطان

أشار طبيب الأورام إيفانوف إلى أن النظام الغذائي اليومي له تأثير كبير على قابلية الجسم للإصابة بالأمراض الخبيثة، وفي تعليق لموقع Gazeta.Ru، ذكر الطبيب المنتجات التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الجلد.

وذكر الخبير أن البروكلي والقرنبيط يحتويان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما تساعد القهوة على الوقاية من سرطان الجلد.

ومن أجل تقليل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، نصح إيفانوف بتناول الطماطم ومعجون الطماطم، وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة الليكوبين، التي لها تأثير مضاد للالتهابات، وعلى وجه الخصوص، يربط العلماء الحماية المكثفة ضد تطور سرطان البروستاتا باستهلاك معجون الطماطم.

بالإضافة إلى ذلك، التوت، مثل التوت الأزرق، يعزز قدرة الجسم على مقاومة السرطان، ويمكن أن يكون بمثابة محسس للخلايا السرطانية، أي أنه يزيد من حساسيتها للضوء، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر، ويتم تفسير خاصية التوت هذه من خلال وجود مواد نشطة بيولوجيًا في هذا التوت - ريسفيراترول وفلافونويد، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يحتوي التوت الأزرق، وكذلك الحمضيات والحبوب الكاملة، على حمض الفينول، الذي يقلل تناوله بانتظام من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى ذلك، أشار طبيب الأورام إلى أن الحبوب الكاملة هي مصدر لكميات كبيرة من الألياف الغذائية والإستروجين النباتي، مما يساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وتحتوي الخضراوات الصليبية الداكنة، مثل الجرجير، على الكاروتينات التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتمنع تطور أنواع معينة من السرطان، وأضاف الخبير أن الشاي الأخضر يساعد أيضا، فهو يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تبطئ تطور السرطان.

أسباب السرطان وأنواعه

يحدث السرطان بسبب حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا. يتجمع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد كبير من الجينات الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة إلى كيفية نموها وانقسامها.

ويمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.

أشهر أنواع السرطان في العالم:

سرطان المثانة

سرطان الغدة الدرقية

سرطان الكبد

سرطان الدم اللوكيميا

سرطان القولون

سرطان عنق الرحم

سرطان الرئة

سرطان المعدة

سرطان البروستات

سرطان الثدي