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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أفلام فلسطينية "من المسافة صفر" بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي

ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر"، تتناول موضوع الإنتاج الفلسطيني الجديد خلال العدوان على غزة من خلال مبادرة "أفلام من المسافة صفر" . 

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي


ويتحدث خلال الندوة المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي، صاحب فكرة المشروع والمشرف عليه، وتدير الحوار معه الكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر.
الفكرة الرئيسية للمبادرة هي إتاحة الفرصة للفنانين والشباب وصانعي الأفلام من المحترفين والموهوبين والمبتدئين في غزة، للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن وإنتاج أفلام قصيرة (روائية/ وثائقية/ تجريبية)، حيث يبلغ طول كل فيلم من 3 إلى 6 دقائق، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج عشرين عملا فنيا، تتراوح مدتها الإجمالية بين ٨٠ إلى ٩٠ دقيقة تقريبا، يمكن عرضها في عروض فردية أو جماعية.


ويهدف المشروع الذي يشرف عليه رشيد مشهراوي إبن قطاع غزة، بالتعاون مع سينمائيين ومستشارين من فلسطين والعالم العربي والأجنبي، إلى سرد قصص لم يتم سردها من قبل، خاصة تلك القصص الشخصية، وتقديم الحكايات التي لم تحكى بطريقة سينمائية تحترم الجودة الفنية والتقنية، لإتاحة الفرصة للمشاركة في مهرجانات فنية هامة والانخراط في فعاليات على مستوى عال.

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 


يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي
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