حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز البلدية بالشرقية

للتأكد من التزام أصحابها..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الادارة ومصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، حيث قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على ١٧ مخبز بلدي وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير لأصحابها المخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير ٥ تقارير مخالفة للمخابز للتوقف عن الإنتاج.

· تحرير تقرير مخالف لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وتحرير عدد 2 تقرير مخالف لعدم نظافة ادوات العجين و تحرير ٣ تقارير مخالفة لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القانونية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية، وإدارة تموين فاقوس، والتفتيش الصيدلي، وهيئة الدواء بالشرقية، وذلك بناءً على معلومات واردة إلى مديرية التموين، والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخازن غير المرخصه بناحية مركز فاقوس بتجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وبناءً عليه قامت الحملة بمفاجئة المخزن المشكو في حقه وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والكريمات والتي تقدر بحوالي 100000 عبوة من الأدوية المختلفة ومستحضرات التجميل غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها، وبالتفتيش تبين أن المخزن غير حاصل على موافقة هيئة سلامه الغذاء وهيئة الدواء المصريه ومخالفاً للإشتراطات الصحيه طبقاً لما جاء بتقرير هيئة الدواء المصريه ، فتم مصادرة المضبوطات و تحرير محضر رقم 4331 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد صاحب المخزن المخالف و عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 12363 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8402 سيدة وذلك خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2024 بمراكز (الزقازيق - منيا القمح -فاقوس- كفر صقر- ههيا- صان الحجر- ديرب نجم- الصالحية الجديدة- القرين).

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة للسيدات شملت متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 252 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد14 عياده متنقلة ومشاركة 108 طبيب مدرب و 371 ممرضة و 497 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.