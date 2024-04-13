تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمراكز ومدن الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

في مدينة القنايات:

تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة والعمل مستمر علي مدار الساعة.

وفي مركز ابو كبير:

تم شن حملات نظافة شملت (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابو عوض)حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما تم متابعه أعمال الكهرباء وصيانه الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الاسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة

وفي مركز الحسينية:

تم متابعه أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية ( الواجهة - شارع المركز- شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية ) على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز فاقوس، تم متابعه اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتي تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

وتابع مدينة صان الحجر، أعمال النظافة ورش الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع كفاءة النظافة وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومي بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء الاتية ( شارع المركز حي المدراس حي العلواية حى الاقصى وتم رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الاثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالإضافة الى نظافة شارع البحر من الجانبين بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية وحركة البيع والشراء وتوافر السلع والمعروضات من حيث الجودة وصلاحيتها، ومتابعة أعمال صيانة الاعمدة وتركيب خلايا كهروضوئية بحي الشهداء ومراجعة كافة التوصيلات بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي مركز منيا القمح، تم متابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطريق الدائري والطرق السريعة ونقلها للمقلب الرئيسي بالعبور لاضفاء لمسة جمالية وبصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم، تم متابعة الاعمال الانشائية للبوابة المقامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم / الزقازيق على حدود اكوة - فرسيس وتم تركيب الرخام لأسوار البوابة والانتهاء من صب الاعمدة تمهيدا لافتتاحها خلال الاسبوعين القادمين والجدير بالذكر أن ارتفاع البوابة يتراوح طولها ( ٦.٥ م ) وعرضها ( ١٥ م ) لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع، بعد تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.