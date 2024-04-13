أهلي 2007 يواجه المقاولون العرب اليوم في ختام بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2007 اليوم السبت مع ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

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يدخل «أهلي 2007» المباراة أمام المقاولون وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنبي، الذي يحل ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.

وجمع «أهلي 2007» نقاطه من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 5 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 53 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.