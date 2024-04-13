معرض فني للأعمال الطلابية على هامش المؤتمر السادس للبحوث الطلابية بتربية القناة

تعقد كلية التربية جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي البحثي السنوي السادس، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم رؤى وتحديات مستقبلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المليك مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر نسق للمؤتمر - الدكتورة شيماء مهران والدكتورة هند حسني.

وعلى هامش المؤتمر - يُقام المعرض الفني للأعمال الطلابية، تحت إشراف الدكتور أحمد عطيتو بمدرج (أ) بكلية التربية أمام مكتب رعاية الشباب.

جدير بالذكر أن جامعه قناه السويس تنظم العديد من المؤتمرات الثقافيه والإبداعية وتشارك في كل المحافل الرياضية ولها انجازات في المشاركة في بملف الفنون والعروض المسرحية، وعرض أنشطة ومهارات الطلاب من خلال المشاركه في المعارض.