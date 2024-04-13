عاجل
مستعمرون يغلقون مدخلي سلواد وترمسعيا برام الله ويهاجمون المارة
السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورنموث

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أستقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

إيريك تين هاج في ورطة بسبب الدفاع أمام بورنموث

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة بورنموث في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

ومن المتوقع أن يعتمد تين هاج على تشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.
 

مواد متعلقة

موعد مباراة نيوكاسل ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي اليوم

موعد مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الليلة

جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحلق في الصدارة منفردا

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة

نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهات سهلة نسبيًا

تين هاج يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد بعد اقتراب راتكليف
الجريدة الورقية