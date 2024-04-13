محافظ الغربية يقود حملة لرفع للاشغالات بشوارع كفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستكمال جولاته الصباحية المفاجئة في رابع أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع مركز ومدينة كفر الزيات، بحضور الاستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.



وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات بالشوارع، موجهاً بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.