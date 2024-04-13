أمريكا تحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، قرارين جديدين بحظر الإيرادات التي تجنيها روسيا من صادراتها من معادن الألومنيوم والنحاس والنيكل.

وأوضح موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم أن "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، ويحد من استخدام الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات المالية خارج البورصة".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يعزز متابعة وزارة الخزانة لبيان قادة مجموعة السبع لخفض عائدات روسيا من المعادن". وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت إل يلين، "إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن أن تكسبها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا"، مضيفة أنه "من خلال اتخاذ هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة، سنخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه "نتيجة للإجراءات الجماعية المتخذة اليوم، سيتم منع بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن (LME) وبورصة شيكاغو التجارية (CME)، من قبول الألمنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا".