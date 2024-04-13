لاتسيو يفوز على ساليرنيتانا برباعية في الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزا كبيرا على ضيفه ساليرنيتانا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة السابعة عن طريق فيليبي أندريسون، قبل أن يضيف زميله ماتياس فيسينو الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 16 سجل لوم تشاونا الهدف الوحيد لساليرنيتانا، قبل أن يعود فيلبي أندريسون ليضيف الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 87 سجل جوستاف إيساسكون الهدف الرابع للاتسيو.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.