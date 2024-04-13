جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024 إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم ومنها الدوري الإنجليزي وأبرزها نيوكاسل وتوتنهام وفي الدوري الإسباني يلتقي جيرونا مع أتلتيكو مدريد، ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، وبرشلونة مع قادش.



وفي الدوري الأمريكي يخوض النجم ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي أول مباراة لهم بعد توديع دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل وتوتنهام - 01:30 - beIN Sports HD 1.



برينتفورد وشيفيلد يونايتد - 04:00 مساء - beIN Sports HD 2.



بيرنلي وبرايتون - 04:00 مساء - beIN Sports HD Xtra 1.



مانشستر سيتي ولوتون تاون - 04:00 مساء - beIN Sports HD 1.



نوتينجهام فورست ووولفرهامبتون - 04:00 مساء - beIN Sports HD Xtra 2.



بورنموث ومانشستر يونايتد - 06:30 مساء - beIN Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد وجيرونا - 02:00 عصرًا - beIN Sports HD 3.



رايو فاليكانو وخيتافي - 04:15 مساء - beIN Sports HD 3.



ريال مايوركا وريال مدريد - 06:30 مساء - beIN Sports HD 3.



قاديش وبرشلونة - 09:00 مساء - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي وإمبولي - 03:00 مساء - AD SPORTS Premium 1



تورينو ويوفنتوس - 06:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.



بولونيا ومونزا - 08:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونيخ وكولن - 03:30 مساء- beIN Sports HD 5.



بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند - 03:30 مساء - beIN Sports HD 6.



شتوتغارت وآينتراخت فرانكفورت - 06:30 مساء - beIN Sports HD 5.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الوداد الرياضي والجيش الملكي - 8:00 مساء - Arryadia TV.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

النادي الصفاقسي والنجم الساحلي - 06:30 مساء - El Watania





مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

سبورتينج كانساس سيتي x إنتر ميامي - 01:30 فجرًا - ‏+Apple TV.