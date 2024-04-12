وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمستشفى ميت غمر لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

رافق وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خلال الجولة الدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة، وكان في استقبالهم الدكتوراحمد رشدي مدير المستشفى حيث تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اقسام الاستقبال والداخلي، والصيدلية.

وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات .

واستمع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.