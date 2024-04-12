الأهلي يُعلن شروط الحضور الجماهيري ببطولة أفريقيا للطائرة

أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأكد محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة رجال ، على جاهزية النادي لانطلاق البطولة، التي تقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.

وقال إن اللجنة وضعت العديد من الترتيبات لخروج البطولة بصورة متميزة، تعكس تاريخ النادي المشرف في استضافة البطولات القارية والعالمية.