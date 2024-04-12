X لن يسمح للمستخدمين بإخفاء العلامة الزرقاء

لن يسمح X للمستخدمين بعد الآن بإخفاء العلامة الزرقاء الخاصة بهم، بغض النظر عما إذا كانوا قد دفعوا قسط التأمين أم لا.

وفي يوم الخميس، بدأ التطبيق في إخطار المستخدمين بأن "ميزة إخفاء علامة الاختيار الخاصة بك في X Premium ستختفي قريبًا".



يأتي هذا التغيير بعد فترة وجيزة من بدء X بشكل غير متوقع في إضافة الشيكات الزرقاء إلى حسابات المستخدمين "المؤثرين" الذين لديهم ما لا يقل عن 2500 متابع يدفعون مقابل الاشتراك المميز.

بينما اقترح إيلون ماسك أن التغيير كان من المفترض أن يكون ميزة، فإن بعض منتقديه - بما في ذلك المستخدمين الذين تم التحقق منهم سابقًا - كانوا أقل من سعداء بظهور الشارة الزرقاء على حساباتهم، خشية أن يشك الآخرون في أنهم يدفعون بالفعل مقابل الاشتراك.