تحرير 99 محضراً خلال حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بسوهاج

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، من حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن تداول و بيع وتخزين الأغذية المختلفة و تزامناً مع إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي.

وقامت فرق التفتيش بإدارة الأغذية برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة الأغذية بالمديرية و عضوية كل من عبدالرؤوف رشاد وزكريا أحمد مراقبي الأغذية بالإدارة، من تحرير 99 محضرًا للمنشآت المخالفة والغير مرخصة، وذلك خلال المرور علي 130 منشأة غذائية.

كما تم سحب 63 عينة وارسالها للمعمل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي و مطابقتها للشروط الصحية من عدمه ، وشملت عينات من مخبوزات العيد و حلوي العيد و الأسماك المملحة و المعلبات و العصائر و المشروبات و غيرها من الأغذية التي يتم تداولها

وقامت فرق التفتيش اثناء الحملات من إعدام 316 كيلو و 144 لتر منتجات غذائية فاسدة و تشكل خطراً على صحة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات .