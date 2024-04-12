بدء فعاليات احتفالية قصور الثقافة بعيد الفطر على مسرح السامر

عيد الفطر .. بدأت قبل قليل، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الحفل الغنائي، الذى يحييه الفنان سامح يسري احتفالًا بعيد الفطر المبارك.



يأتى ذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفى حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحى رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

يقام الحفل الذى يُنفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويتضمن عروضاً فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، بالمجان.

واستقبلت فرق الفنون الشعبية بقصور الثقافة الحضور بالاستعرضات الشعبية وأغانى العيد، الأمر الذى لقى تفاعلاً من الحاضرين.





هيئة قصور الثقافة تقدم 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، ذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وهي أفلام : "شقو" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

كما تقدم الهيئة سبعة عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

برنامج فنى متميز أعدته هيئة قصور الثقافة تحت عنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي في مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات في القاهرة، يتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، وروضة السيدة زينب.

ففي ثالث أيام عيد الفطر شهدت منطقة "الخيالة" حفلا يتضمن ورشة فنية وأخرى لعمل مشغولات يدوية إلى جانب عرض مسرح عرائس وعروض التنورة في العاشرة صباحا، وتختتم الفعاليات غداً بحفل فني يتضمن ورشًا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.