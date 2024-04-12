سينمات وسط البلد مقصد الشباب في ثالث أيام العيد

شهدت سينمات منطقة وسط البلد إقبالا كبيرا، في مساء اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، إذ يسيطر الشباب وأصحاب الأعمار الصغيرة على المشهد أمام شبابيك التذاكر، وذلك على النقيض تماما من الساعات الأولى من اليوم التي شهدت هدوءا تاما أمام السينمات.



أفلام عيد الفطر



وتبلغ عدد الأعمال السينمائية التي تتنافس في موسم عيد الفطر المبارك 4 أفلام، من بينهم فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد جمعة ووليد فواز وعباس أبو الحسن مع ظهور خاص للفنانة يسرا.

و يشارك ضمن سباق العيد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهناك الزاهد، وفيلم عالماشي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبدالله وانتصار، وايضا فيلم أسود ملون من بطولة بيومي فؤاد ورنا رئيس ومحمد كيلاني وأحمد فتحي وميس حمدان.



عيد الفطر المبارك



ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة، وشارك بعدها أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بالعيد، كما كرم مجموعة من أسر وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر.



إجازة عيد الفطر المبارك



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

