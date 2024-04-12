مراكز شباب الإسماعيلية تنشر البهجة والسعادة خلال أيام العيد

تفقد الدكتور إيهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، مركز شباب سرابيوم التابع لادارة فرع فايد الرياضية ، فى ثالث ايام العيد للتأكد من تقديم المراكز للخدمات والمشاركة في مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب حيث شهد المركز إقبالا كبيرا من الجماهير والأعضاء إحتفالا بثالث ايام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد صلاح، أن مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" تهدف إلى إدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال وأهلي القرى ورواد مراكز الشباب من خلال تنظيم وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة، ما بين الملاهي وممارسه الالعاب المختلفة، وممارسة الأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية والترويحية بالمجان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد مدير عام الشباب والرياضة بدور مركز شباب سرابيوم في خدمة الشباب وتوفير الأنشطة المختلفة لهم، مؤكداً على استمرار دعمه للمركز.

وأشار هانى حمادى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بقرية سرابيوم إلى أن زيارة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية اليوم للمركز تعد من أهم الزيارة بعد الدورات الرمضانية التى استمرت طوال شهر رمضان المبارك وقدمنا اليوم الشكر لوكيل وزارة الشباب على الدعم للمركز بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى دعم مراكز التنمية الشبابية وخاصة التى تعمل على تفعيل كافة الأنشطة والمسابقات.