الهدهد

الجمعة 12/أبريل/2024 - 05:56 م 4/12/2024 5:56:14 PM

لم تربطنى به سابق معرفه.. ولم التقه من قبل ولم أسمع عنه إلا عندما ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بالهجوم عليه ثم اتبعها قرار تناقلته المواقع الإخبارية:

«قررت الإذاعة المصرية، وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أثناء قرآن فجر الخميس الماضى، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة».

وعلق الشيخ على قرار وقفه قائلا: «كنت مستعدا تماما لقرآن الفجر اليوم الخميس، ولا أدرى ماذا حدث أثناء التلاوة.. والأخطاء خارجه عن إرادتى».

الهجوم على الشيخ.. وقرار وقفه.. وتعليقه على القرار.. أثار فى نفسى حزنا واندهاشا واستياء بالغا.. فلا يوجد إنسان معصوم من الخطأ.. سواء فى حق ربه أو نفسه أو مع الآخرين..

من منا لم يخطئ.. من منا لم يرتكب خطأ كل فى مهنته الدكتور.. المحامى.. المهندس.. الوزير يخطئ.. نحن البشر نخطئ لنتعلم.. وقوع الخطأ ليس معناه نهاية الإنسان.. بل بداية لتصحيح وتنبيه ولفت نظر للتصويب وعدم الوقوع فيه مرة أخرى..

قال تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، إذن الخطأ فى الآية من غير تعمد لا إثم فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة.

وحديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التَّوابون، هذا يدل على أن بنى آدم لا أحد منهم معصوم، كل بنى آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التوابون.

اعتراف الشيخ الحافظ لكتاب الله أن الخطأ الوارد أثناء القراءة كان خارجا عن إرادته.. خير دليل على عدم إدانته أو اقترافه ذنباً لا سمح الله.. وارد أن يكون مجهدا بدنيا أو نفسيا.. أو سقط منه تشكيل أو حروف الآيات سهوا دون قصد..

يا أيها البشر: لقد جَعَلَ اللهُ الرحمةَ مائة جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وأَنْزَلَ فى الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلَائِقُ، علينا أن نكون أكثر رحمة ومرونة فى التعامل مع الآخرين خاصة كبار السن.. نحن جميعا نخطئ.. النجاح ليس عدم فعل الأخطاء.. النجاح هو عدم تكرار الأخطاء.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

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