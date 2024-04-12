الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه المركزي

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمستشفى نبروه المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أقسام الاستقبال والداخلي، والصيدلية، مشدداً على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من النوبتجيات.

واستمع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك
 

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