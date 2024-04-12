وزارة الصحة تتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الفيوم خلال أيام العيد

قام الدكتور محمد نادى رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، بزيارة مستشفى الفيوم العام فى ثانى أيام العيد، يرافقه كلا من الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ والمستشفيات، فى حضور الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى وإدارة المستشفى العام.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة خطة التامين الطبى للاحتفال بالعيد.

الخدمة الطبية

تم خلال الزيارة تفقد جميع اقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل وتواجد الفريق الطبى لتقديم الخدمة الطبية ، كما تم المرور ايضا على مستشفى صدر الفيوم بحضور الدكتورة الاء مصطفى -مديرة المستشفى والدكتور محمد جمال -وكيل المستشفى وتم خلال الزيارة المرور على جميع اقسام المستشفى كما تمت مناقشة مقترحات لاضافة خدمات جديدة بالمستشفى

وبناءا على تعليمات الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتكثيف المرور على المستشفيات والوحدات قام فريق من ادارة الطب العلاجى ومديرة التمريض ومدير التفتيش المالى و الإدارى بالمرور على مستشفى اطسا المركزى حيث تم تفقد اقسام الطوارئ والعناية والغسيل الكلوى والحضانات والاستقبال والأطفال والباطنة

وقام فريق آخر بالمرور على مستشفى الحميات، بحضور الدكتور محمد حسن -مدير المستشفى والمدير الادارى للمستشفى وتم تفقد جميع اقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل

وحرص الدكتور وفيق عزت -مفتش الاسنان العلاجى، على المرور على مستشفى سنورس المركزى فى حضور الدكتور سامح حافظ -وكيل المستشفى

وقام الدكتور محمد عبد التواب وفريق مراقبة الأغذية وصحة البيئة باستكمال المرور على المنشآت السياحية لمتابعة خطة التامين الطبى اثناء الاحتفال بالعيد .

كما قام فريق الترصد بالمديرية بالمرور على 3 مراكز للمعقورين بمستشفى الفيوم العام ومركزين طبيين ببندر الفيوم.

وقام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بالمرور على 9 وحدات باربع ادارت هى كفور النيل ودمو القديمة ودمو الجديدة و منشاة كمال بمركز الفيوم ومكتب صحة ثالث بالنويرى ومركز طبى الشيخ حسن ورعاية طفل اول ببندر الفيوم، كما تم المرور ايضا على وحدة دوار جبلة بمركز سنورس ووحدة كفر محفوظ بطامية وذلك لمتابعة سير العمل و التاكد من تواجد الفريق الطبى.

وأكدت الدكتورة أمل آمين مساعد مدير ادارة الرعاية الأساسية، أنه تم توفير عيادتين متنقلتين بالاماكن السياحية بمركزى سنورس ويوسف الصديق منذ اليوم الاول وهى عيادة متنقلة تتمركز بمنطقة شلالات وادى الريان بيوسف الصديق وعليها فريق طبى قدمت الاسعافات الأولية لعدد 12 حالة ما بين (مغص وغيار على جروح وصداع)، وعيادة متنقلة متمركزة بمنطقة السيليين بسنورس وعليها فريق طبى متكامل قدمت الخدمة لعدد 38 حالة ما بين (ضغط وسكر وكشف وغيار على جروح)

وقام الدكتور محمد رمضان مدير مكتب المبادرات وفريق المبادرات بالمرور على مكتب فحص المقبلين على الزواج بالمركز الطبى بالحادقة وأفاد أنه تم تسليم 27 شهادة و تم عمل فحوصات لعدد 15 حالة.