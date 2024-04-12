مراكز شباب الدقهلية تواصل فتح أبوابها أمام المواطنين فى ثالث يوم العيد

شهدت مراكز شباب محافظة الدقهلية، إقبالاً كبيراً من المواطنين فى ثالث يوم العيد، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، من النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعه خلال اليومين الماضيين من أجازة عيد الفطر المبارك بكافة مراكز الشباب بالمحافظات.

جاءت مبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب،فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الاحتفالية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب وقري حياة كريمة بالدقهلية، العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية وغيرها من الأنشطة وفتح حمامات السباحة والنادى الاجتماعى ومناطق الالعاب والتى شهدت اقبال كثيف من الأطفال والشباب خاصة بالقرى والنجوع.

تكثيف الأنشطة والبرامج الرياضية

وتستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، وإشراف منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأكدت منى عثمان ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.