تحت شعار " العيد احلى بمراكز الشباب "إقبال كبير من المواطنين بالإسماعيلية

فتحت مراكز الشباب بمبادرة" العيد احلى بمراكز الشباب أبوابها لاستقبال الجماهير منذ الصباح الباكر من النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعه ١٢ إبريل بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وكذلك خلال اليومين الماضيين من أجازة عيد الفطر المبارك بكافة مراكز الشباب بالمحافظات.

جاءت مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب،فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تضمنت الاحتفالية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، بجميع مراكز الشباب وقري حياة كريمة على مستوى المحافظات، العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية وغيرها من الأنشطة وفتح حمامات السباحة والنادى الاجتماعى ومناطق الالعاب والتى شهدت اقبال كثيف من الأطفال والشباب خاصة بالقرى والنجوع.