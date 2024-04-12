إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد.. والعاملين بشبابيك التذاكر: الدنيا بتتزحم بليل

شهدت سينمات وسط البلد، إقبالا ضعيفا، منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد العاملين بشبابيك التذاكر أن الإقبال يزداد خلال فترات الليل حيث يفضل الشباب دخول السينما بالمساء.

كما شهدت شوارع منطقة وسط البلد، هدوء تام منذ الصباح، فضلا عن التأمينات الشديد من قبل قوات الشرطة للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين خلال احتفالات العيد.

أفلام العيد



ويبلغ عدد الأعمال السينمائية التي تتنافس في موسم عيد الفطر المبارك 4 أفلام، وهي فيلم شقو، وفيلم عالماشي، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وفيلم اسود ملون.

ويذكر أن ممشى أهل مصر أيضا يسوده حالة من الهدوء التام منذ الساعات الأولى من اليوم، ولم يتواجد عليه سوى العشرات من الشباب أصحاب الأعمار الصغيرة الذين خرجوا في تجمعات للاحتفال بعيد الفطر.



عيد الفطر المبارك



ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة، وشارك بعدها أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بالعيد، كما كرم مجموعة من أسر وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر.



إجازة عيد الفطر المبارك



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.