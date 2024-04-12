إستمرار فاعليات مبادرة العيد أحلى بمركز شباب النجمه والحمران بابوتشت

شهد مركز شباب النجمه والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت بمحافظة قنا، توافداً كبيراً من الأطفال أعضاء المركز وأبناء القرية والقرى المحيطة المجاورة، وذلك فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥ هجرياً الموافق الجمعه 12 أبريل ٢٠٢٤ وذلك للإستمتاع بالألعاب المتاحة بالمركز، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار (العيد أحلى بمراكز الشباب)، حيث مازال المركز يفتح أبوابه لأعضائه وأسرهم احتفالا بعيد الفطر المبارك ويقدم الانشطة مختلفة.

وقد شهدت أنشطة وفعاليات المبادرة إقبالاً كبيراً من أطفال المركز، ولاقت استحسان و إعجاباً عظيماً من أهالي القرية خلال يومي العيد، و تستهدف هذه المبادرة رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بمراكز الشباب وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وإبراز دور الشباب والرياضة فى الإهتمام والعناية بالشباب والأطفال رياضيا واجتماعيا وثقافيا، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيق لأهدافها وجعلها مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية متكاملة الخدمات، وذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وبتوجيهات محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

فضلاً عن تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، طوال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذا التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، وكذلك متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.