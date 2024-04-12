فرنسا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى 4 دول في الشرق الأوسط

أوصت الخارجية الفرنسية المواطنين بعدم السفر إلى 4 دول في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة بين إيران وإسرائيل.

ومع استمرار تصاعد التوتر في المنطقة بعد أشهر من الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة، حثت السلطات الفرنسيين على تجنب أي سفر إلى أي مكان هناك.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من أنه على المواطنين "الامتناع" عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم 189 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسط مواجهات محتدمة مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان.

بكين: نحث واشنطن على لعب "دور بناء" في التوتر بالشرق الأوسط

وأعلنت بكين أنها حثت واشنطن على أداء "دور بناء" في التوتر بالشرق الأوسط، وذلك بعد دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين لحث إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مساء 11 أبريل الجاري، مضيفة أن وانغ يي عبر عن "إدانة الصين الشديدة للهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا، مشددا على أن أمن المقار الدبلوماسية مصون ويجب احترام سيادة إيران وسوريا".

أضافت: "ستواصل الصين أداء دور بناء في مسألة الشرق الأوسط... والمساهمة في تهدئة الوضع. على الطرف الأمريكي خصوصا أن يؤدي دورا بناء".

وتابعت أن "هذا التصعيد مثال جديد على امتداد تأثير النزاع في غزة، ومن الضروري إنهاء النزاع في غزة في أقرب وقت.

وخلصت بالقول: "تدعو الصين جميع أطراف النزاع إلى التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 والوقف الفوري لإطلاق النار والقتال ووضع حد للأزمة الإنسانية".



جيش الاحتلال: أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا مناسبا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن اي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران، بحسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.

وتحدث وزير الأمن يوآف غالانت مساء اليوم مع وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن. وهذه هي المحادثة الثانية بين الوزيرين خلال أسبوع.

وناقش الاثنان في محادثتهما الاستعداد لهجوم إيراني ضد إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

وشرح الوزير غالانت الاستعدادات الإسرائيلية أمام الوزير أوستن، وشدد على أن إسرائيل لن تقبل بهجوم إيراني على الأراضي الإسرائيلية.

وشكر غالانت وزير الدفاع الأميركي على توثيق التعاون بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأميركية، وبين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM).

وقال الوزير غالانت للوزير أوستن إنه ملتزم بأمن مواطني إسرائيل، وبالتالي فإن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيتطلب رداً إسرائيلياً مناسباً ضد إيران.

وشكر غالانت وزير الدفاع الأميركي على التزامه الشخصي بأمن إسرائيل وعلى تعاونه الوثيق في مختلف القضايا الأمنية.











