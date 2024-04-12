مصرع ربة منزل أثناء محاولة إنقاذ نجلها من الغرق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا، أثناء محاولة إنقاذ نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من الغرق بعد سقوطه بإحدى الترع جنوب شرقي محافظة سوهاج أثناء لهوه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم انتشال الطفل وهو في حالة صحية جيدة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق " حنان ف ا ح" 31 سنة، ربة منزل، أثناء محاولتها إنقاذ طفلها بعد سقوطه بإحدى الترع بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيق المتوفاة "عبد العزيز ف ا" 38 سنة، سائقـ قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقته الطفل "محمود س ع " 7 سنوات، على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها وحال مشاهدة والدته له قامت بالنزول خلفه لإنقاذه إلا أنها ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقاً، وتم انتشالها وطفلها المذكور فـى حالة صحية جيدة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـى ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات مقتل مزارع خلال مشاجرة بأسيوط، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس ووفاته متأثراً بإصابته.

بالإنتقال والفحص وسؤال نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين والده و(مزارع - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات الجيرة، حيث أطلق خلالها الأخير عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه والده محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.