أمين المجلس الأعلى للآثار يؤكد ضرورة انسياب حركة الزيارة بالأهرامات

تفقد أهرامات الجيزة

في إطار توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالمتابعة الدورية لحركة السياحة من المصريين والأجانب بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجولة تفقدية في ثاني أيام العيد بمنطقة آثار الهرم رافقه خلالها 25 ألفأ وأشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة الزيارة الوافدة للمنطقة في ضوء التوافد الكبير للحركة السياحية الذي تشهده المنطقة.

وأوضح د. محمد إسماعيل خالد أن المنطقة تعمل بكافة طاقتها لتوفير تجربة سياحية متميزة وأن العمل يجري على قدم وساق، في ظل تواجد مفتشي المنطقة وأفراد الأمن والذين يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه، الأمر الذي ساهم في عدم وجود أية مشكلات خلال اليوم الأول والثاني للعيد برغم ارتفاع نسبة أعداد الزائرين والذي بلغت في اليوم الثاني نحو 35 ألف زائر على مدار ساعات العمل المقررة.

وفي سياق متصل قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف بتفقد منافذ بيع التذاكر بمنطقة آثار الهرم حرصا على تقديم تجربة سياحية مختلفة وميسره وتفادي أية تكدسات، لاسيما بعد تشغيل أربع ماكينات خدمة ذاتية لشراء تذاكر الدخول بالمنطقة الأثرية، والتي بلغت في الأسبوع الأول من تشغيلها نسبة أكثر من 20% من التذاكر المباعة.

كما قام الدكتور ضياء زهران رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة بزيارة لمنطقة آثار القلعة للاطمئنان على انضباط سير العمل وسلاسة الحركة السياحية بالمنطقة والتزام مفتشى الآثار ومراقبى الأمن وأمناء الصرافة بالضوابط، لافتا إلى توافد حركة الزيارة إلى المنطقة بشكل كبير في ثاني أيام العيد حيث بلغت أعداد الزائرين نحو 6000 زائر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، قد شكلت غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال أيام العيد

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك لتلقى وبحث أى شكاوى، أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب، أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.

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