بعد ارتفاع درجات الحرارة .. الموتى يستغيثون بوزارة الصحة

مشرحة أبوتشت الوحيدة معطلة منذ ٤٠ يوماً

استغاث أهالي مركز ابوتشت بوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار من أجل إصلاح مشرحة الموتي الوحيدة في المستشفي القديم المهدم منذ عام ٢٠١٥، حيث تباطا مسؤولي الصحة بالمركز و مديرية قنا في إصلاح ثلاجة الموتي منذ اكثر من شهر ماضي اي قبل شهر رمضان حتي الان، اعتمادا على حالة التكاسل التي تسود المؤسسات العلاجية علي مستوى محافظة قنا بحجة صيام الشهر الكريم و هو الأمر الذي سبق و حذرت منه الوفد في التحقيق المنشور بعنوان “الاحياء و الاموات ينتظرون افتتاح مستشفي ابوتشت منذ ٢٠١٥” الاسبوع الماضي، و الذي عرض مظالم و الام المرضي الذين يعانون و يستجدون العلاج و إجراء العمليات عبر الوساطة في مستشفيات نجع حمادي و قنا العام و الجامعة خلال شهر رمضان المنقضي و الذي نتج عنه وفاة حالة المواطن عبدالرازق عبدالرحيم الذي سبق و عرضها الوفد في نفس الموضوع، الا انه يبدو وكأن مسؤولي وزارة الصحة بابوتشت وقنا في اجازة طويلة.

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ويزداد الأمر خطورة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خصوصا في الصعيد بالإضافة إلى اعتماد مسؤولي الصحة في ابوتشت على إيداع الموتي في مشرحة مستشفى الحميات بمركز فرشوط المجاور، علما بأن تعداد مركز ابوتشت يزيد عن مليون نسمة ولا تكفيهم مشرحة واحدة ما زالت موجودة في المستشفي القديم الذي لم ينتهي احلاله وتجديده منذ عام ٢٠١٥ حتي الآن و لم يستكمل مبني مستشفي ابوتشت الجديد حتي تاريخ النشر منذ مارس ٢٠٢٣ حسب وعود المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار للوفد منذ فبراير ٢٠٢٤، و الذي من المفترض أن يتم الافتتاح للعيادات الخارجية فقط منذ العام الماضي ٢٠٢٣، رغم التجهيزات المدونة علي الاوراق بوجود مشرحة جديدة ٨٠ سرير لاقامة المرضي مما يرفع من القدرة الاستيعابية للمستشفي الجديد و ٤غرف للعمليات، بالاضافة الي التخصصات النادرة و ٤ كراسي شاملة لعلاج وجراحة الاسنان الا انهم يفتقدون للقوي البشرية اللازمة لتشغيلهم من اطباء وفريق للتمريض وفنيين وموظفين وأمن وصيانة للحفاظ علي هذه الامكانات المعطلة حتي اشعار اخر.