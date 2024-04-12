«أنغام» و«مدكور».. دويتو ينحاز للإبداع الحقيقى

يجمعهما ألبوم قيد التحضير

الموزع الموسيقى: أستمتع بالعمل مع «صوت مصر» لأنها حالة فنية مكتملة الأركان

المطربة الكبيرة: طارق مدكور مدرسة فنية

لا شك أن النجمة أنغام واحدة من أهم الأصوات على ساحة الغناء العربى، فهى الصوت الصادق الذى يمس القلوب بأداء راقٍ يعبر عن هوية مصر، فهى المبدعة التى استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بين الإبداع ومواكبة كافة التطورات والثقافات الجديدة على الساحة، بدون أى تشويه أو إسفاف فنى، بل كان الناتج أعمالاً جديدة مميزة للأغنية المصرية.

«صوت مصر» هو اللقب الغالى الذى ميّزها به جمهورها من المحيط إلى الخليج، وبالرغم من المنافسة الشرسة على هذا اللقب مع عدد من نجمات الغناء، إلا أن أنغام هى الأحق باللقب ليس لموهبتها الكبيرة والحقيقية فقط، ولكن هى النجمة الأكثر استمرارية وتحقيقا للنجاح بين الجميع على الساحة، وكثيرا ما تمثل مصر فى جميع المحافل الغنائية الدولية بشكل راقٍ يتناسب مع عراقة التاريخ الغنائى لـ«أم الدنيا».

وراء الكواليس شكلت أنغام «دويتو» كبيرا للغاية لا شك أنه ساهم كثيرا فى تقديم أنغام لـ«كواليتى» العالمية للجمهور، مع الموزع الموسيقى المبدع طارق مدكور، الذى يمتلك واحدة من أهم المدارس لصناعة الأغنية فى العالم العربى.

فى «الحى السابع» بمنطقة مدينة نصر يتواجد استديو الموزع الكبير طارق مدكور، وهو المصنع الذى قدم للجمهور العديد من الأعمال الكبيرة لأهم نجوم الأغنية على صعيد الوطن العربى على رأسهم النجمة أنغام والنجم الكبير عمرو دياب والنجم محمد حماقى، والنجمة شيرين عبدالوهاب والنجم تامر حسنى فى بدايته الفنية وكذلك النجمة اللبنانية نانسى عجرم وغيرهم الكثير، وحاليا داخل الكواليس يعكف كل من النجمة أنغام والموزع الكبير طارق مدكور على تحضير وتجهيز الألبوم الجديد لـ«أنغام» والمقرر طرحه قريبا للجمهور، بعد نجاحات كبيرة خلال موسم رمضان من خلال أغانى الحملات الإعلانية وهى «دويتو» أنغام ومحمد رمضان «كل ساعة» وأغنية «سكر يا مسكر» لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب.

كيمياء عمل ناجحة للغاية بين الثنائى مدكور وأنغام، فالموزع الكبير يقول عنها: أنغام حالة فنية مكتملة الأركان تستحق أن تكون فيما هى عليه حاليا من نجاح وأكثر من ذلك، فهى ليست موهبة ومبدعة راقية ولكن أيضًا هى حالة فنية ودراسة كاملة من النجاح، توجه كل العناية لجمهورها وحريصة على تقديم الإضافة لهوية الأغنية المصرية، ولذلك أستمتع بالعمل معها، فهى حريصة دائما على أدق التفاصيل فى كل شىء للحفاظ على استمراريتها وحب جمهورها، وهذا ما أبحث عنه دائما فى كل نجم أتعاون معه.

وعن «دويتو» أغنية «كل ساعة معاك» مع الفنان محمد رمضان، قال: كان الرهان كبيرا، فالناس لم تتخيل اجتماع أنغام ورمضان فى أغنية واحدة، ولكن كان التفكير فقط فى كيفية تقديم عمل غنائى يضيف لكل منهما فى إطار الغناء الراقى، وتعاونت كل الأطراف على تحقيق ذلك سواء أنغام ورمضان وكذلك أنا والمخرجة كاملة أبو ذكرى، وكانت النتيجة نجاحا كبيرا لفريق العمل بالكامل. وأضاف: بالطبع هناك مفاجآت جديدة لجمهور أنغام ما زالت قيد التجهيز.

أما النجمة أنغام، فقالت عن الموزع الكبير طارق مدكور: العمل مع أخى وصديقى وأستاذى طارق مدكور متعة غير عادية، فهو مبدع حقيقى أفخر دائما بالتعاون معه، وأتمنى أن نقدم معا مزيدا من الأعمال الكبيرة للجمهور.

وأضافت: طارق مدكور موسيقِى مبدع ومدرسة فنية كبيرة وعلى المستوى الشخصى أجمل قلب على الساحة وأتمنى له مزيدا من النجاح.