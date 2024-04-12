سعر الذهب في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. عيار 21 يسجل 3200

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، ارتفاع طفيف بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3200 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 12-4-2024

وجاءت أسعار الذهب صباح اليوم كالتالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2139 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 25600 جنيه.

وجاءت سعر الأوقية 2338.5 دولار.

يذكر أن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشف خلال اليومين الماضيين عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري .

وأوضح خلال التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي شعبة الذهب والمجوهرات ، أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

فيما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين.

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة، ولكن استقرت أسعار الذهب، مع استيعاب المستثمرين تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.