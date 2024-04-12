سعر الدولار أمام العملة المحلية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

شهد سعر الدولار أمام العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، حالة من الثبات نظرًا لحصول البنوك والمصارف العاملة في مصر على إجازة عيد الفطر المبارك ويستأنف العمل المصرفي يوم الأثنين المقبل.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.