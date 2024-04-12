ارتفاع مياه نهر الأورال بشكل يهدد حياة آلاف المواطنين بروسيا

ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بالقرب من مدينة أورينبورغ الروسية ليصل إلى 1115 سم (36 قدمًا و 7 بوصات) في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية، فإن مستويات مياه نهر الأورال بالقرب من أورينبورغ كانت في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش الخميس) - 1103 سم (36 قدمًا وبوصتين)، 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 مساءً بتوقيت جرينتش) 1115 سم".

فيما تستمر المياه في الارتفاع بالقرب من أورينبورغ، (المركز الإداري للمنطقة)، وتنحسر في مدينة أورسك التي ضربتها الفيضانات.

ومن جانبه صرح حاكم منطقة أورينبورغ دينيس باسلر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول وضع الفيضانات أن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1087 سم يوم الخميس.

أصبح فيضان الربيع في منطقة أورينبورغ هذا العام هو الأقوى على الإطلاق، اعتبارًا من صباح أمس الخميس الموافق 11 أبريل، فغمرت المياه ما يقرب من 12000 منزل سكني وحوالي 15000 قطعة أرض منزلية في المنطقة، وتم إجلاء ما يصل إلى 7800 شخص، من بينهم أكثر من 2100 طفل.

إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في منطقة أورينبورغ

فيما تم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في منطقة أورينبورغ، ومن المتوقع أن تصل مياه الفيضانات في أورينبورغ إلى ذروتها خلال الـ 24 ساعة القادمة.

يذكر أن ذوبان الجليد تسبب في تدفق ضخم للمياه مما اجبر أكثر من 120 ألفًا على إخلاء منازلهم في منطقة جبال الأورال الروسية وسيبيريا وكازاخستان، حيث فاضت أنهار كبرى مثل نهر الأورال الذي يمر عبر كازاخستان ويصب في بحر قزوين، وفقًا لوكالة"رويترز".