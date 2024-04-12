روما يحقق رقماً مميزا بعد الفوز على ميلان

حقق فريق روما تحت قيادة مدربه دي روسي رقماً مميزا اليوم الخميس عقب فوزه على ميلان في الدوري الأوروبي.

وتغلب روما على نظيره ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو في إيطاليا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن فريق روما حافظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف 4 مباريات متتالية بجميع المسابقات التي يشارك فيها حتى الآن.

وأفادت أن ذلك يحدث لأول مرة منذ أكتوبر 2017، عندما حقق الرقم ذاته (4 انتصارات متتالية) تحت قيادة المدرب السابق دي فرانشيسكو.

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق روما لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 17، من ركلة ركنية قابلها مانشيني برأسية قوية سكنت شباك حارس ميلان.

وسيطر ميلان على الملعب بشكل كبير عقب تلقيه الهدف وحاول بأكثر من فرصة الوصول لمرمى روما وإدراك التعادل لكنه فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بهدف دون رد للجيالوروسي.

بدأ روما اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سمولينج، سبينازولا، مانشيني وسيليك

خط الوسط: كريستانتي، باريديس وبيليجريني

خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو والشعراوي

بينما بدأ ميلان المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، جابيا وهرنانيدز

خط الوسط: بن ناصر، رايندرز ولوفتوس تشيك

خط الهجوم: جيرو، بوليسيتش ولياو

ومن المنتظر أن يلتقي ميلان وروما مجددا في الإياب يوم 18 أبريل الجاري لحسم المتأهل رسمياً إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.