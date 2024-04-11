روما يعود بفوز صعب من ميلان قبل الإياب في الدوري الأوروبي

حقق فريق روما فوزاً غاليا على نظيره ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو في إيطاليا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق روما لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 17، من ركلة ركنية قابلها مانشيني برأسية قوية سكنت شباك حارس ميلان.

وسيطر ميلان على الملعب بشكل كبير عقب تلقيه الهدف وحاول بأكثر من فرصة الوصول لمرمى روما وإدراك التعادل لكنه فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بهدف دون رد للجيالوروسي.

بدأ روما اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سمولينج، سبينازولا، مانشيني وسيليك

خط الوسط: كريستانتي، باريديس وبيليجريني

خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو والشعراوي

بينما بدأ ميلان المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، جابيا وهرنانيدز

خط الوسط: بن ناصر، رايندرز ولوفتوس تشيك

خط الهجوم: جيرو، بوليسيتش ولياو

ومن المنتظر أن يلتقي ميلان وروما مجددا في الإياب يوم 18 أبريل الجاري لحسم المتأهل رسمياً إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي قد أسفرت عن المواجهات التالية:

- بنفيكا البرتغالي × مارسيليا الفرنسي

- ميلان الإيطالي × روما الإيطالي

- أتالانتا الإيطالي × ليفربول

- وست هام يونايتد الإنجليزي × باير ليفركوزن الألماني