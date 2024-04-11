مدير فرع الغربية يطمئن على المرضى الغزاويين في مجمع التأمين الصحى بطنطا

عاطف دعبس

تفقد الدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مستشفى المجمع الطبي ومستشفي مبرة طنطا وذلك بحضور الدكتورة علا البنهاوي مدير مستشفى المجمع الطبي، والدكتور محمد الششتاوي مدير مستشفى مبرة طنطا، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر كل الخدمات الطبية للمرضي الغزاويين والتزام الفرق الطبية بنوبتجيات العمل خلال أيام العيد المبارك.

وكان مستشفى المجمع الطبي قد استقبل أمس الأربعاء وأول أمس "الثلاثاء" حالتين من مصابي غزة وهما "جميلة نوفل 93 سنة ومعها 4 مرافقين، ودانية إبراهيم وبرفقتها 5 أفراد"، وتم عمل الفحص الطبي والتحاليل والأشعات اللازمة لهم ومازلوا بالمستشفى تحت الملاحظة والرعاية.

وقام الدكتور تامر مدكور بزيارتهم والاطمئنان على رعايتهم الصحية والطبية المقدمه لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

كما تم المرور على الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والصيدليات والمعمل والأشعة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتفقد أيضا مستشفى مبرة طنطا وتم المرور على الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والنساء والتوليد والحضانات والصيدليات والمعمل وبنك الدم والتأكد على توفر الأدوية والمستلزمات، وتابع مع إدارة المستشفيات نسب الاشغال وانتظام العمل بجميع اقسام المستشفيات وتواجد الفرق الطبية والتمريضية والخدمات المعاونة على رأس العمل، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال إجازة العيد.

عيد الفطر المبارك



وأكد مدير الفرع أن المستشفيات التابعة للفرع تعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر المبارك وتأكيد خدماتها للمواطنين.

وفي ختام المرور تقدم مدير الفرع بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين لتواجدهم وتفانيهم في العمل، مشيدا بمجهودات كل الأطقم المقدمة للخدمة الطبية بالمستشفيات.