ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة صاحب شركة دعاية وإعلان وآخر مالك محل مجمدات في منطقة الحوامدية، لمزوالتهما نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

القبض على صاحب شركة وآخر لتجارتهما في النقد الأجنبي بالحوامدية

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، وكشفت عن إتجار شخصين مقيمان بدائرة المركز، في النقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات، وجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بضبط المتهمين فتوجهت مأمورية أمنية إلى مكان تواجدهما أثناء استقلالهما سيارة خاصة وألقي القبض عليهما وبحوزتهما 27 ألف دولار أمريكي، تم مصادرتها.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس 6 أشخاص كونوا تشكيل عصابي لخطف صاحب مكتب مقاولات

أمرت نيابة النزهة بحبس 6 أشخاص، كونوا تشكيل عصابي لخطف صاحب مكتب مقاولات مقابل فدية مليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة «ميكروباص» وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على ٣ قداحات على هيئة مسدسات، جهاز لاسلكى، طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وإنتحلوا صفة «رجال شرطة» وتعدوا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة الميكروباص، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه «تم ضبطهما».

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.