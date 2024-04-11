ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك الاتحاد السكندري

أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني للزمالك في شباك الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل.

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وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ليسدد الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

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حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.