محافظ القاهرة: حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الأسواق للتأكد من جودة السلع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطري والصحة، ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق ، والتأكد من جودة السلع، خاصة تكثيف الحملات المشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة التى يقبل عليها المواطنون فى عيد الفطر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال حملة مكبرة علي محلات الاسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان



وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال حملة مكبرة علي محلات الاسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان من ضبط صاحب ثلاجة تجميد اسماك وفسخانى لقيامه بمخالفة القانون وحيازته ١٥ طن فسيخ غير صالح للإستخدام الادمى، ورنجة وسردين مجمدين ومجهولين المصدر ودون مستندات تدل علي الحيازة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته للنيابة المختصة .

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من المناسبات الدينية يتشارك فيها الجميع وهو ما يؤكد على وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته .



كما استقبل محافظ القاهرة وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، حيث حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعث برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة بأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات ، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرًا للوطن، وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية، ودائمًا يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار."