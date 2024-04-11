مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر السعودي
مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر السعودي
مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر السعودي ، وسيكون ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، العاصمة الإماراتية، محط أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأسره، وخاصة مشجعي الكرة السعودية، عندما يحتضن نهائي كأس السوبر السعودي بين الاتحاد والهلال.
تأتي دولة الإمارات كمضيف لنسخة كأس السوبر السعودي هذا العام، والتي تُقام للمرة الرابعة خارج المملكة، والمرة الثانية بمشاركة أربعة أندية؛ وهي الهلال والنصر والاتحاد والوحدة. تمتلك هذه المسابقة هذا العام مسمى جديد هو "كأس الدرعية".
حقق الاتحاد التأهل إلى نهائي السوبر السعودي بعد فوزه على الوحدة (2-1) في نصف النهائي الأول، بينما نجح الهلال في التغلب على النصر بنتيجة مماثلة في نصف النهائي الثاني، في مباراة شهدت طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يعود التاريخ بين الهلال والاتحاد في المواجهات الرسمية إلى 150 مباراة عبر مختلف المسابقات، حيث انحصرت الغلبة لصالح الهلال في 65 مرة، بينما تمكن الاتحاد من الفوز في 50 مباراة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.
وتجدر الإشارة إلى أن الهلال والاتحاد واجها بعضهما البعض مرة واحدة فقط في كأس السوبر السعودي منذ انطلاقته، وفاز الهلال في تلك المباراة بنتيجة 2-1 في نسخة عام 2018.
في هذا الموسم الحالي، التقى الهلال والاتحاد في 4 مباريات، مرتين في الدوري ومرتين في دوري أبطال آسيا، وحقق الهلال الفوز في كل تلك المباريات. يدخل الهلال النهائي بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته والتتويج بلقب جديد، بينما يسعى الاتحاد للثأر من الهلال وتحقيق الفوز بعدما أخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.
مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد والتي من المقرر أن تقام اليوم الخميس 11 أبريل من عام 2024 ، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم وتقام المباراة على أرضية ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في نهائي كأس السوبر السعودي .. اضغط هنا
لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في نهائي كأس السوبر السعودي .. اضغط هنا
وتمكن الزعيم في الوصول إلى الدور النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم بعدما تفوق على النصر بهدفين مقابل هدف وكذلك نجح العميد في الوصول إلى الدور ذاته عقب الفوز على الاتحاد بالنتيجة ذاتها.
تشكيل مباراة الهلال ضد الاتحاد المتوقع بنهائي كأس السوبر السعودي
ويتوقع أن يبدأ الزعيم تحت قيادة جيسوس المدير الفني للفريق بتشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: رينان لودي، على البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، ديلجادو.
خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، مالكوم .
ويبدأ العميد بتشكيل متوقع كالآتي:
في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لويس فيليبي، فواز الصقور.
خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.
خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمد الله.
مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر
يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم عبر قناة SSC وكذلك قناة Ad Sports .
كما يمكنكم متابعة أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي، من هنا.
أين يمكنني مشاهدة الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي ؟
ويتوقع أن تحظى مباريات الزعيم ضد العميد بمشاهدة واسعة كما هو متوقع حيث يضم كلا الفريقين لاعبين قادرين على تقديم لقاء كبير من أجل الحصول على لقب بطولة كأس السوبر السعودي.
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