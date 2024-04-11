Overwatch 2 تقدم عقوبات أشد على اللاعبين الذين يغادرون منتصف المباراة

تأخذ Blizzard إجازات منتصف المباراة في Overwatch 2 على محمل الجد وتنفذ عقوبات أشد عند وصول الموسم العاشر. لن يتمكن الأشخاص الذين يلعبون ألعابًا غير مصنفة من الانضمام إلى قائمة الانتظار لمدة خمس دقائق بعد مغادرة اثنتين من آخر 20 مباراة. وإذا تركوا ما لا يقل عن 10 من آخر 20، فسيتم إيقافهم لمدة 48 ساعة. ربما يريد اللاعبون أن يكونوا أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر بمغادرة المباريات التنافسية، لأن القيام بذلك 10 مرات من أصل 20 سيؤدي إلى حظرهم لبقية الموسم. وقالت Blizzard في إعلانها إنه على الرغم من أنها تدرك أنه لا يتخلى الجميع عن لعبة عن قصد، إلا أن هذه التغييرات "يجب أن تساعد في كبح هؤلاء اللاعبين الذين يختارون عمدًا ترك المباراة".

يسهل المطور أيضًا على مجموعات الأصدقاء اللعب معًا في الوضع التنافسي، بغض النظر عن رتبتهم، من خلال تقديم "مجموعات واسعة". يتم تعريف المجموعة الواسعة من خلال وجود لاعبين من نطاق واسع من الرتب، بدءًا من المستوى الماسي وحتى المستويات التي تصل إلى خمسة أقسام مهارات أقل. تعترف بليزارد أن اختيار خيار قائمة الانتظار الجديد سيعني أوقات انتظار أطول، حيث يتعين عليها إقران مجموعة واسعة بمجموعة واسعة أخرى ذات رتب مماثلة لكي تكون عادلة. ولكن من المأمول أن تلغي الميزة الجديدة الحاجة إلى استخدام حساب بديل عند اللعب مع الأصدقاء.

تضيف الشركة أيضًا ميزات جديدة مصممة للمساعدة في منع إساءة الاستخدام والمضايقات داخل اللعبة. سيتمكن الأشخاص قريبًا من إضافة ما يصل إلى 10 لاعبين في قائمة "تجنب الانضمام إلى الفريق" بدلاً من ثلاثة فقط. كما أنه يسهل الإبلاغ عن السلوك التخريبي من خلال تحديث واجهة الإبلاغ الخاصة به. أخيرًا، تقوم Blizzard بحظر وصول اللاعب إلى الدردشة النصية أو الصوتية في مبارياته إذا تبين تورطه في سلوك مسيء وانتهك قواعد سلوك الشركة. لا يمكنهم استعادة هذه الامتيازات إلا إذا أمضوا وقتًا في لعب Overwatch 2 بأفضل سلوك لديهم.