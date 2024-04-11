السلكاوي “شيخ المخطئين”.. قرار عاجل وحازم من الإذاعة المصرية

فتح عدد كبير من رواد السوشيال ميديا النار على الشيخ محمد السلكاوي؛ وذلك بعد الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

وأكد المستمعين ورواد السوشيال ميديا أن هذا الخطأ لم يكن الأول للسلكاوي بل تكررت أخطاءه أكثر من مرة.

وطالبوا بمحاسبة السلكاوي على أخطاءه المتكررة حتى لا يقع فيها مرة اخرى.

من جانبه كشف محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، تفاصيل صدور قرار بإيقاف القارئ محمد السلكاوي لمدة عام، بعد الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس.

وقال نوار، إنه تم إيقاف القارئ المذكور لمدة عام، متابعا "سيعرض أمره على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإقرار صلاحيته من عدمه، حيث من الممكن أن تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء التي قام بها".

ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة، عددًا من الانتقادات لـ"السلكاوي".

أخطاء الشيخ السلكاوي

لم يكن هذ االخطأ الأول للشيخ السلكاوي بل تكرر الخطأ أكثر من مرة منها، أثار القارئ محمد السلكاوي حالة من الجدل، في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل.

وجاءت قرارات النقابة ضد القارئ محمد السلكاوي، آنذاك، كالتالي:

- إيقاف القارئ محمد السلكاوي لمدة عام ومنع ظهوره على الهواء في قرآن الجمعة والفجر ومنع بث التلاوات المسجلة له، وذلك خلال الفترة من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.

وشددت اللجنة على أن أسباب وقف القارئ محمد السلكاوي جاءت نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية.

كما شهدت شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر2023، نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أعلنت الإذاعة المصرية وقف الشيخ محمد السلكاوي عن التلاوة بها ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة 6 شهور، وذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبه أثناء تلاوة قرآن الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.