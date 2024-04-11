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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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